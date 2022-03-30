Скорее всего, страны ЕС, в первую очередь Германия, оставили какие-то «лазейки» для покупки российского газа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политолог-американист, кандидат исторических наук Вероника Крашенинникова, комментируя отказ стран ЕС оплачивать газ в российских рублях

Возможно, оплата газа будет производиться через компании-посредники, предположила она. Эксперт рассказал, с чем останется Европа без российского газа © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

«Потому что мёрзнуть в такой степени не хочется, и это не только вопрос температуры, это вопрос остановки отраслей промышленности, что для Германии самоубийственно, выстрел себе в ногу», — сказала политолог.

Она добавила, что для Германии полный отказ от российского газа чреват фактически частичной деиндустриализацией.

«На такое Германия тоже не должна соглашаться, хотя они уже готовы к сокращению ВВП», — указала Крашенинникова.

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