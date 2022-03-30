Возможно, оплата газа будет производиться через компании-посредники, предположила она.
«Потому что мёрзнуть в такой степени не хочется, и это не только вопрос температуры, это вопрос остановки отраслей промышленности, что для Германии самоубийственно, выстрел себе в ногу», — сказала политолог.
Она добавила, что для Германии полный отказ от российского газа чреват фактически частичной деиндустриализацией.
«На такое Германия тоже не должна соглашаться, хотя они уже готовы к сокращению ВВП», — указала Крашенинникова.
Полностью интервью можно прочитать здесь.