На счету Плотникова более полусотни преступлений, он прославился своими зверствами в отношении мирных граждан, а также жестокими пытками пленных.
«Он считался очень жестоким и авторитетным боевиком. Неоднократно он принимал участия в зоне АТО, ООС, где воевал в составе 24-го отдельно-штурмового отделения "Айдар", в батальоне шейха Мансура (чеченский батальон на стороне Украины), где также прославился своим зверством как по отношению к мирным жителям, так и к плененным военнослужащим», — поделился оперативный сотрудник.
На боевике висит более 50 доказанных преступлений, в еще стольких же эпизодах его подозревают. Сейчас правоохранители ведут его розыск.
Дома у Плотникова нашли нацистскую форму, шевроны, различное оружие, памятку с призывом убивать русских, фотографии и документы, подтверждающие, что их владелец состоит в радикальных формированиях.
Примечательно, что дело нацистов продолжают и его два сына, которых с детства обучали в духе ненависти к русским. Оперативники даже нашли удостоверение молодого человека, что он является активистом профашистской организации.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
*Деятельность организации запрещена на территории РФ