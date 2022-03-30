Лидер «Правого сектора» в Бердянске Запорожской области Виктор Плотников (кличка «Бача») вместе со своей семьей в спешке бежал из города перед приходом российской армии. Военные побывали в его доме, сообщил 30 марта в своем Telegram-канале член Главсовета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов

Запорожский эксперт рассказал, какие русские города пали бы, если бы РФ не начала спецоперацию © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Он считался очень жестоким и авторитетным боевиком. Неоднократно он принимал участия в зоне АТО, ООС, где воевал в составе 24-го отдельно-штурмового отделения "Айдар", в батальоне шейха Мансура (чеченский батальон на стороне Украины), где также прославился своим зверством как по отношению к мирным жителям, так и к плененным военнослужащим», — поделился оперативный сотрудник.

На боевике висит более 50 доказанных преступлений, в еще стольких же эпизодах его подозревают. Сейчас правоохранители ведут его розыск.

Дома у Плотникова нашли нацистскую форму, шевроны, различное оружие, памятку с призывом убивать русских, фотографии и документы, подтверждающие, что их владелец состоит в радикальных формированиях.

Примечательно, что дело нацистов продолжают и его два сына, которых с детства обучали в духе ненависти к русским. Оперативники даже нашли удостоверение молодого человека, что он является активистом профашистской организации.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ