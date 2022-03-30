Разнообразные преступления украинских националистов против человечности должны быть задокументированы и осуждены. Об этом в интервью Украина.ру рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман

«Они (украинские националисты. — Ред.) пытают и убивают не только военнопленных, но и мирных жителей. Мы также видели средневековые наказания на улицах украинских городов. Фейки, которые распространяет Украина, тоже являются военным преступлением. Всё это надо расследовать. Сейчас главное — это сбор материала и доказательств. Восемь лет идёт геноцид мирных жителей Донбасса. К сожалению, ничего нового в этом нет. Нам нужен Нюрнберг-2, большой и справедливый процесс против военных преступников», — сказал Бекман. Богдан Безпалько: Украинских нацистов за пытки русских пленных должен ждать «Черный дельфин» © РИА Новости, Нина Зотина

Ранее в сети было опубликовано видео, на котором украинские военные простреливают ноги взятым в плен российским солдатам. Глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что по одной из версий, кадры сняты на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. Факт военного преступления украинских боевиков был осуждён ООН. Российскими следственными органами ведётся расследования этого и других эпизодов военных преступлений боевиков киевской власти.

Полностью интервью можно прочитать здесь.