На контролируемой войсками России и республик Донбасса украинской территории началась организация новых правоохранительных органов. О формировании отделов милиции в Мелитополе и Энергодаре (Запорожская область) рассказал 29 марта в соцсетях начальник Энергодарского межрайонного управления милиции подполковник Селиванов

Удар по Донецку, потери Украины, украинцы усовершенствовали NLAW, программа реконструкции, провокация в Умани. Хроника событий на Украине на 11:00 30 марта © РИА Новости, Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк подчеркнул офицер.

По словам Селиванова, органы милиции в ближайшее время будут созданы в Запорожье и на всей территории области.

На службу приглашаются прежде всего люди с опытом службы в правоохранительных органах — «честные милиционеры и полицейские, в том числе пенсионеры и отставники». Гарантируется сохранение выслуги и званий, для молодежи — возможность обучения в российских вузах МВД.

«Выжидающих и перестраховщиков брать на службу не буду. Органы милиции будут сформированы с вами или без вас!», — отметил он.

Одной из ключевых проблем в ходе специальной операции РФ на Украине к концу марта стало отсутствие организаций, обеспечивающих восстановление мирной жизни на контролируемых Россией, ДНР и ЛНР территорий. В конце марта было принято решение о начале формирования военно-гражданских администраций и других структур на освобожденных территориях.