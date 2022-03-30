«Цель — защита мирных граждан от противозаконных посягательств. Управления и отделы милиции созданы в г. Мелитополе и г. Энергодаре. Они комплектуются сотрудниками органов внутренних дел, сохранившими совесть», — подчеркнул офицер.
По словам Селиванова, органы милиции в ближайшее время будут созданы в Запорожье и на всей территории области.
На службу приглашаются прежде всего люди с опытом службы в правоохранительных органах — «честные милиционеры и полицейские, в том числе пенсионеры и отставники». Гарантируется сохранение выслуги и званий, для молодежи — возможность обучения в российских вузах МВД.
«Выжидающих и перестраховщиков брать на службу не буду. Органы милиции будут сформированы с вами или без вас!», — отметил он.
Одной из ключевых проблем в ходе специальной операции РФ на Украине к концу марта стало отсутствие организаций, обеспечивающих восстановление мирной жизни на контролируемых Россией, ДНР и ЛНР территорий. В конце марта было принято решение о начале формирования военно-гражданских администраций и других структур на освобожденных территориях.