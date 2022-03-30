Украинские военные Константин Немичев и Сергей Величко 29 марта записали видеообращение, в котором заявили, что находятся в Харькове и не попадали в плен российской стороны

Сопротивляться бесполезно: сдавшийся в плен украинский боец рассказал о доброте российских военных © Народная милиция ДНР / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанк Владимир Шаманов сообщил о задержании пытавших российских военнопленных «азовцев».

«Те, кто измывался над нашими военнослужащими, недолго радовались. Через трое суток наш спецназ захватил этих подонков. Сегодня они валяются в ногах, просят о прощении. Я назову их фамилии! Одного подонка величают Сергей Величко, кличка Чили, второго — Константин Немичев. Оба этих подонка произросли нацистами из фанатской группировки местного футбольного клуба "Металлист". Это они сами рассказали на первых же допросах», — заявил Шаманов на круглом столе «Мировые традиционные религии против идеологии нацизма и фашизма в XXI веке».

В правых пабликах, в том числе и на каналах лидера «Азова» Андрея Билецкого и других известных «азовцев», не было подтверждения информации о захвате бойцов.

На днях в соцсетях появились записи пыток, предположительно, российских пленных на Украине. Две записи опубликовала в Twitter журналистка Мария Дубовикова. На ней допрашивают раненых. У большинства — ранения в ноги, на головах у многих пакеты, у одного из солдат, как говорит человек за кадром, сломана нога. На втором видео пленным стреляют по ногам у автомобиля. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить опубликованные записи.