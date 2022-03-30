Сейчас российскому правительству предстоит решать противоположную задачу по созданию сильной экономики и выстраиванию связей с другими регионами мира, указала она.
«Для нас это будет совершенно не простая задача, и очень бы хотелось думать, что где-то, может быть, в правительстве, рядом с ним, существует команда самых умных людей, которые сейчас концептуально продумывают экономическую архитектуру России в мире, внутренней её части и внешней», — отметила политолог.
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