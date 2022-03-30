На протяжении двадцати с лишним лет российское правительство и бизнес работали на интеграцию российской экономики в глобальную, в которой доминирует Запад. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политолог-американист, кандидат исторических наук Вероника Крашенинникова

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