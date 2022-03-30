«Операция прошла блестяще. Первый этап великолепен в рамках тех возможностей. Если вы посылаете 200 тысяч солдат против государства, контролирующее 10-миллионные вооружённые силы разные, плюс бандитов, то вы должны понимать, что результат великолепен», — рассказал Фёдоров.
Он описал возможную тактику российской армии.
«Дальше мы говорим — да, возникнет процесс мирного соглашения, в котором мы… Варианта два. Вариант первый, либо мы откатимся до Донецка, отдадим Херсон. Вариант два, мы всё-таки оставим Херсон на временной основе, но? судя по всему, в лучшем случае мы его оставим на временной основе под своим контролем. <…> Сейчас ещё Владимир Путин не сказал своего последнего слова. Мы на это посмотрим», — отметил депутат.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
По словам обозревателя МИА «Россия сегодня» Ростислава Ищенко, если произойдет демилитаризация и денацификация Украины, то на территории Херсонской и Запорожской областей могут пройти референдумы, на которых решат, что будут созданы независимые республики.