После блестяще выполненного первого этапа спецоперации на Украине в партии «Единая Россия» не исключают отступления российской армии из Херсона, но окончательное слово — за президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 29 марта заявил депутат Госдумы от правящей партии Евгений Фёдоров в эфире «Беларусинформ»

Ищенко объяснил, как Россия оставит за собой Херсон, даже если она договорится с Украиной © РИА Новости, Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк Фёдоров.

Он описал возможную тактику российской армии.

«Дальше мы говорим — да, возникнет процесс мирного соглашения, в котором мы… Варианта два. Вариант первый, либо мы откатимся до Донецка, отдадим Херсон. Вариант два, мы всё-таки оставим Херсон на временной основе, но? судя по всему, в лучшем случае мы его оставим на временной основе под своим контролем. <…> Сейчас ещё Владимир Путин не сказал своего последнего слова. Мы на это посмотрим», — отметил депутат.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

По словам обозревателя МИА «Россия сегодня» Ростислава Ищенко, если произойдет демилитаризация и денацификация Украины, то на территории Херсонской и Запорожской областей могут пройти референдумы, на которых решат, что будут созданы независимые республики.