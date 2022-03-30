Госсекретарь США Энтони Блинкен 29 марта в интервью телеканалу Medi 1 заявил, что ситуация вокруг Украины создает проблемы с продовольствием и энергоносителями

Информационная война: посол Антонов осадил США после обвинений в кризисе © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

По его словам, происходящее вокруг Украины особенно влияет на ситуацию с пшеницей.

«Цены на энергоносители — еще одна проблема», — уточнил он.

Госсекретарь добавил, что Европе нужна диверсификация источников энергии.

«Европа очень сосредоточена на идее, что сейчас нужно диверсифицировать поставки российского газа и нефти», — сказал он.

Ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири заявил, что события на Украине могут привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции. На Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.

Глава группы экономических советников Белого дома Сесилия Роуз заявила, что власти США уже видят «некоторое влияние» санкций на цены на горючее в США, где отказались от закупок нефти и нефтепродуктов в России.

Во всем мире наблюдается ускорение инфляции, вызванное сбоями в цепочках производственных поставок после пандемии, увеличением спроса на некоторые сырьевые товары, а также стремительный рост цен на газ и нефть. Так, по итогам февраля годовая инфляция в США ускорилась до 7,9%, что стало максимумом с 1982 года, в еврозоне также наблюдается рекордный рост цен.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Западные страны в связи со спецоперацией ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.