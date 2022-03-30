Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил 29 марта на заседании Совбеза, что подписание договора с Россией будет возможно только в случае отвода всех российских военных на позиции, которые они занимали 23 февраля 2022 года - до начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины

Хотят ли в Киеве мира? Что показали переговоры © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service

Он заверил, что стороны продолжат консультации с целью подготовки и согласования положений договора о гарантиях безопасности для Украины, о механизме исполнения прекращения огня, о выводе вооруженных сил и всех других вооруженных формирований, об открытии и безопасном функционировании гуманитарных коридоров на постоянной основе, а также об обмене телами и освобождении пленных и удерживаемых лиц.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Накануне в Стамбуле прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча во дворце Долмабахче длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях. Кроме того, он назвал возможным скорое заключение мира между РФ и Украиной.