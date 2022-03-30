По словам Билецкого, большинство бойцов «Азова» «патриотичны, многие из них националисты».
Он считает, что большинство украинцев сегодня также являются националистами, а среди тех, кого граждане почитают как героев, он назвал Степана Бандеру.
Как утверждает Билецкий, «Азов» является «хребтом обороны Мариуполя», в городе находятся около 1,5 тысячи бойцов.
«Мы играем ведущую роль в самых серьезных сражениях», — заявил он.
Согласно данным Билецкого, в «Азове» на сегодняшний день «десятки тысяч бойцов». Большинство находится в составе отрядов территориальной обороны, в том числе более тысячи человек в Харькове.
Власти Украины ранее пытались отрицать, что в стране есть националисты, несмотря на то что Россия неоднократно на это указывала.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.