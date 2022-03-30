«Приветствие [официальным представителем Госдепартамента США Недом] Прайсом решения о выдворении наших сотрудников расцениваем как противоречащее заявлениям руководства США о приверженности дипломатии в урегулировании глобальных проблем», — говорится в посте.
В посольстве высказали поддержку коллегам, столкнувшимся с недружественными действиями западных государств.
«Усматриваем в избранной Вашингтоном и его союзниками линии на обескровливание диппредставительств России за рубежом еще одно подтверждение бессилия "коллективного Запада" в отстаивании своей точки зрения в ходе равноправного и взаимоуважительного диалога. Призываем Соединенные Штаты и их партнеров отказаться от деструктивного курса на подрыв дипломатии, так необходимой в условиях международной напряженности», — отметило посольство.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.