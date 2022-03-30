Госдеп, приветствуя решение о высылке российских дипломатов из стран Европы, противоречит заявлениям Вашингтона о приверженности дипломатической работе, политику обескровливания российских представительств нужно прекратить, заявило посольство РФ в США на своей странице в Facebook*

Небензя раскритиковал США за высылку российских дипломатов © REUTERS, Carlo Allegri Недом] Прайсом решения о выдворении наших сотрудников расцениваем как противоречащее заявлениям руководства США о приверженности дипломатии в урегулировании глобальных проблем», — говорится в посте.

В посольстве высказали поддержку коллегам, столкнувшимся с недружественными действиями западных государств.

«Усматриваем в избранной Вашингтоном и его союзниками линии на обескровливание диппредставительств России за рубежом еще одно подтверждение бессилия "коллективного Запада" в отстаивании своей точки зрения в ходе равноправного и взаимоуважительного диалога. Призываем Соединенные Штаты и их партнеров отказаться от деструктивного курса на подрыв дипломатии, так необходимой в условиях международной напряженности», — отметило посольство.

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