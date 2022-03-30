Вашингтон считает, что новым контактам президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина должна предшествовать деэскалация напряженности на Украине и приверженность дипломатии со стороны России. Об этом 29 марта заявила во время брифинга директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд

Белый дом анонсировал новые меры против России © AP, Jose Luis Magana

Таким образом она прокомментировала возможность проведения новых встреч между РФ и США на высшем уровне.

Также представитель Белого дома добавила, что не намерена озвучивать какие-либо предварительные условия для разговора двух лидеров.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что возможность его встречи с российским лидером в будущем будет зависеть от того, какие темы намерен обсуждать с ним Владимир Путин. При этом он отметил, что вопрос скорее состоит в том, приведут ли эти новые контакты к завершению спецоперации России на Украине.

Российский лидер Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.