«Мы дали предельно ясно понять, что со стороны России потребуется ощутимая деэскалация, а также подлинная и искренняя приверженность дипломатии, прежде чем у президента (США) состоятся подобные контакты», — сказала Бедингфилд.
Таким образом она прокомментировала возможность проведения новых встреч между РФ и США на высшем уровне.
Также представитель Белого дома добавила, что не намерена озвучивать какие-либо предварительные условия для разговора двух лидеров.
Накануне президент США Джо Байден заявил, что возможность его встречи с российским лидером в будущем будет зависеть от того, какие темы намерен обсуждать с ним Владимир Путин. При этом он отметил, что вопрос скорее состоит в том, приведут ли эти новые контакты к завершению спецоперации России на Украине.
Российский лидер Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.