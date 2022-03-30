«Были ли некоторые движения некоторых российских сил от Киева в последний день? Да, мы считаем так, небольшое количество. Но мы считаем, что это репозиционирование, а не настоящий отвод», — сказал Кирби.
По его словам, это не означает, что угроза для Киева миновала.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Накануне в Стамбуле прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча во дворце Долмабахче длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях.