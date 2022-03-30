Официальный представитель Пентагона Джон Кирби 29 марта на брифинге заявил, что российские военные под Киевом перегруппируются

Замглавы Минобороны РФ рассказал о кардинальных изменениях в спецоперации © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

По его словам, это не означает, что угроза для Киева миновала.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Накануне в Стамбуле прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча во дворце Долмабахче длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях.