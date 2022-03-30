«Мы, воины, не согласны на эти переговоры, на эти соглашения, но это политическая воля, на это у нас есть президент, как он скажет, так и должно быть, мы воины, которые воюем, не намерены отступить, и мы призываем руководство государства в лице президента, чтобы нам дали закончить то, что он начал. Мы с удовольствием поддержали и отстаиваем, очищаем Украину от этих бандеровцев», — сказал Кадыров в видеообращении.
Президент России 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Накануне, после российско-украинских переговоров в Стамбуле, глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский назвал возможным скорое заключение мира между Москвой и Киевом. По его словам, Россия предложила решение, согласно которому встреча Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским возможна одновременно с парафированием мирного договора министрами иностранных дел.