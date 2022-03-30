Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров 29 марта, говоря в своем Telegram о спецоперации на Украине, призвал президента России Владимира Путина позволить военным закончить начатое

«Научу вас дивной песенке "Динь-дон"»: Кадыров в стихах обратился к украинским властям © РИА Новости, Саид Царнаев / Перейти в фотобанк сказал Кадыров в видеообращении.

Президент России 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Накануне, после российско-украинских переговоров в Стамбуле, глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский назвал возможным скорое заключение мира между Москвой и Киевом. По его словам, Россия предложила решение, согласно которому встреча Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским возможна одновременно с парафированием мирного договора министрами иностранных дел.