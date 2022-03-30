Россия ждет разъяснений в связи с информацией об использовании украинскими националистами в ходе боевых действий автомобиля ООН с номером DP 210015. Об этом 29 марта заявил на заседании Совбеза ООН российский постпред при ООН Василий Небензя, передает iz.ru

По его словам, Россия знает о случаях использования радикалами автомобилей ОБСЕ.

«Этой информацией в полной мере владеют наши коллеги в Вене. Важно, чтобы обе международные организации давали справедливую оценку подобным фактам», — подчеркнул он.

На этом же заседании Небензя также рассказал о подозрениях российской стороны, что на Украину в автомобилях компании по доставке грузов DHL, а также в машинах с медицинской символикой могут ввозиться вооружения. Он подчеркнул, что такой сценарий нанес бы огромный репутационный ущерб всем международным структурам, которые скрывают факты подобного использования автомобилей со своей символикой.

Россия осуждает поставку вооружения на Украину. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников на Украину.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская Народные Республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.