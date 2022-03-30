Озвученные главой российской делегации на переговорах с Украиной Владимиром Мединским позиции украинской стороны лишь выслушаны Москвой, и не более того. Об этом в интервью Украина.ру заявил специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев

«В идеале нам нужны на Украине базы, где-нибудь под Харьковом, под Одессой или в районе Запорожья или Херсона. Три базы хватило бы. Иначе живущие там люди снова скажут, что Россия нас предала…Нас интересует левобережье, нас интересует прекращение поставки оружия на Украину со стороны Запада и нас интересуют порты, например, Одесса. Спецоперация не закончена. Хотя понятно, что большая часть российской общественности это остро переживает», — сказал Суздальцев. «Мир стал гораздо ближе»: чем завершились переговоры делегаций России и Украины в Турции © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Ранее Владимир Мединский сообщил, что Украина на переговорах с Россией предложила отказаться от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая Российскую Федерацию.

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