Любые проекты соглашений России и Украины не означают, что Москва пойдет на какие-либо уступки: спецоперация не закончена. Киев как военная цель российскими властями не преследуется, сказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру

«В любом случае мы пока выслушали предложения украинской стороны. Не более того. Мы намекнули, что не готовы входить в Киев. Нам пока туда и не надо. Нас интересует левобережье, нас интересует прекращение поставки оружия на Украину со стороны Запада и нас интересуют порты, например, Одесса. Спецоперация не закончена», — сказал Суздальцев. Эксперт объяснил, почему считает переговоры с украинским государством бессмысленными © МИД Белоруссии / МИД Белоруссии / Перейти в фотобанк

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Россия не хочет подвергать Киев дополнительной военной опасности.

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