«В любом случае мы пока выслушали предложения украинской стороны. Не более того. Мы намекнули, что не готовы входить в Киев. Нам пока туда и не надо. Нас интересует левобережье, нас интересует прекращение поставки оружия на Украину со стороны Запада и нас интересуют порты, например, Одесса. Спецоперация не закончена», — сказал Суздальцев.
Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Россия не хочет подвергать Киев дополнительной военной опасности.
Полностью интервью можно прочитать здесь.