Необходимо наладить снабжение топливом территорий, вышедших из-под контроля киевского режима, чтобы крестьяне могли проводить посевную. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

«У России много топлива, но оно туда сейчас не поставляется и не продается, хотя они [крестьяне] готовы его купить», — отметил эксперт.

Херсонский подпольщик Яценко: в городе беда, помочь может только Россия © РИА Новости, Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Безпалько рассказал, что в ДНР и ЛНР, из-за мобилизации образовался дефицит кадров, и призвал исправить ситуацию за счёт добровольцев из России.

«Там некому развозить продукты и воду. Там банально нет водителей, чтобы привезти продукты из склада в супермаркет. И люди не могут купить еду, потому что нет водителя. Есть люди, готовые работать бесплатно, но там возникают бюрократические сложности. От этих людей требуют прописку, которую им никто не делают, потому что все боятся дэнээровской бюрократии», — отметил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.