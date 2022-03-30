«У России много топлива, но оно туда сейчас не поставляется и не продается, хотя они [крестьяне] готовы его купить», — отметил эксперт.
Он также призвал к привлечению добровольцев из РФ к боевым действиям и управлением освобождёнными территориями, «в том числе в рамках полиции и гражданской администрации».
Безпалько рассказал, что в ДНР и ЛНР, из-за мобилизации образовался дефицит кадров, и призвал исправить ситуацию за счёт добровольцев из России.
«Там некому развозить продукты и воду. Там банально нет водителей, чтобы привезти продукты из склада в супермаркет. И люди не могут купить еду, потому что нет водителя. Есть люди, готовые работать бесплатно, но там возникают бюрократические сложности. От этих людей требуют прописку, которую им никто не делают, потому что все боятся дэнээровской бюрократии», — отметил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.