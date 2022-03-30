Россия не идёт ни на какие уступки в переговорах с Украиной: говорящие об этом не проинформированы о целях и задачах спецоперации. Об этом в интервью Украина.ру сказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев

«Никакого Хасавюрта тут нет. Сейчас вообще постоянно говорят про наши уступки…Россия не планировала войну с Украиной. И Киев нам войну не объявлял, хотя и по несколько другим причинам. У нас нет войны. И мы изначально говорили, что не собирались ликвидировать украинскую государственность..мы не собираемся оккупировать территорию Украины», — сказал Суздальцев. «Мир стал гораздо ближе»: чем завершились переговоры делегаций России и Украины в Турции © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Мединский озвучил лишь факт, что российская сторона выслушала предложения украинской, не более того, подчеркнул эксперт.

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