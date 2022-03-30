«Никакого Хасавюрта тут нет. Сейчас вообще постоянно говорят про наши уступки…Россия не планировала войну с Украиной. И Киев нам войну не объявлял, хотя и по несколько другим причинам. У нас нет войны. И мы изначально говорили, что не собирались ликвидировать украинскую государственность..мы не собираемся оккупировать территорию Украины», — сказал Суздальцев.
Мединский озвучил лишь факт, что российская сторона выслушала предложения украинской, не более того, подчеркнул эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.