Главная задача, которая возникла перед Крымом сейчас, несмотря на освобождение Херсона, - транспортная доступность. Об этом в интервью Украина.ру рассказал экс-депутат Верховной рады Олег Царёв

Перспективы на ближайший курортный сезон у Крыма не очень позитивные, признал Царёв. Крым и Одессу свяжут автомобильным и ж/д сообщением © РИА Новости, Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

«Дело в том, что отменили перелеты самолетов, основной трафик на Крым был на самолетах, хоть и резко увеличили количество поездов. Все равно железная дорога не справляется… Это странно, потому что сейчас ездят поезда по пятнадцать вагонов, а можно чтобы по 25. Насколько я помню по Украине, по 28 вагонов может быть в составе», — сказал Царёв.

Сейчас основная проблема для Крыма — отсутствие внятной логистики. На май Крым сильно не загружен, а на поезда, следующие на полуостров, все равно нет билетов, добавил собеседник издания.

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