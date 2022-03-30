На фоне проведения спецоперации по демилитаризации Украины в Нагорном Карабахе произошла эскалация: зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Инцидент в интервью Украина.ру прокомментировал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

Эксперт считает, что на данный момент риска возобновления карабахского конфликта нет. «Это не Карабах». Военный эксперт Шурыгин о том, что уже сделала Россия на Украине и что еще сделает © 1tv.ru

«Надеюсь, что нет. Надо понимать, что наши миротворцы всё равно там остаются. Азербайджан должен понимать, что если российские миротворцы пострадают, то это будет чревато серьёзными последствиями для тех, кто развязал этот конфликт. Я не думаю, что Баку этого не понимает», — сказал Корнилов.

В зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе в период с 24 по 26 марта произошла эскалация конфликта. По данным Минобороны России, азербайджанская сторона дважды нарушила режим прекращения огня и ввела войска в населенный пункт Фурух. Согласно сообщению Минобороны от 27 марта, в результате проведённых переговоров Азербайджан отвёл свои подразделения из зоны ответственности российских миротворцев.

Полностью интервью можно прочитать здесь.