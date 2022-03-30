Пресечь деструктивные действия националистского меньшинства и уничтожить пропаганду киевской власти - вот что должна сделать Россия, чтобы вернуть сердца и умы подавляющего большинства населения Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик

«Мы должны отчетливо понимать, что у подавляющего большинства граждан Украины не было оружия, и защищать себя от этого националистического меньшинства у них не было возможности. Если мы эту возможность им даем, то настроения в обществе резко меняются. А если еще и выключить на короткий промежуток времени украинские телеканалы и украинскую тупорылую пропаганду, дав людям возможность анализировать и думать, то настроения поменяются еще быстрее», — сказал Кнырик. Эксперт рассказал, когда украинская пропаганда потеряет свою эффективность © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Пример Херсона, Мелитополя и Бердянска — яркое тому подтверждение, заключил эксперт.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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