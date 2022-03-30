«Мы должны отчетливо понимать, что у подавляющего большинства граждан Украины не было оружия, и защищать себя от этого националистического меньшинства у них не было возможности. Если мы эту возможность им даем, то настроения в обществе резко меняются. А если еще и выключить на короткий промежуток времени украинские телеканалы и украинскую тупорылую пропаганду, дав людям возможность анализировать и думать, то настроения поменяются еще быстрее», — сказал Кнырик.
Пример Херсона, Мелитополя и Бердянска — яркое тому подтверждение, заключил эксперт.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
Полностью интервью можно прочитать здесь.