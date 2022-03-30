Договариваться с киевской властью бессмысленно, Владимир Зеленский не контролирует ситуацию на Украине. Требования по денацификации и демилитаризации Зеленский может исполнить только при одном условии, заявил руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик в интервью Украина.ру

«Что касается денацификации, то Зеленский сам представляет нацистский режим, и чтобы выполнить обязательство по денацификации, Зеленскому придется застрелиться», — сказал Кнырик. Почему еврей Зеленский поддерживает нацистский режим? И в чем здесь роль Байдена © AFP, Brendan Smialowski

Киевские власти настолько втянулись в выполнение задачи по втягиванию как можно большего количества населения в войну, что выйти из этого просто нет технической возможности, заключил эксперт.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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