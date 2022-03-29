Он сказал, что конкретное наказание должен будет определять суд. В качестве примера он назвал пожизненное заключение или расстрел «в условиях военного времени».
«В любом случае те люди, которые не дают выводить гражданских лиц через гуманитарные коридоры, которые пытают и убивают наших пленных и совершают другие действия, которые не соответствуют Женевской конвенции и солдатскому долгу, должны быть жестоко наказаны», — указал эксперт.
Он добавил, что, если информация о неотвратимом наказании будет доведена до украинских силовиков, то есть шанс, «что они хотя бы не будут совершать военные преступления».
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