Публикации видео с пытками российских военнопленных вряд ли стали результатом целенаправленных акций киевского режима, они скорее являются просто отражением идеологии украинского нацизма. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

Он напомнил о жестокостях украинских националистов, совершённых в сороковые годы прошлого века.

«Они убивали польских детей, женщин и стариков, невзирая на возраст и социальное положение, невзирая на то, что они просто мирные жители. Причём убивали они их без применения огнестрельного оружия: взрослых сбрасывали в колодцы, а детей, держа за ножку, ударяли об стенку дома», — сказал Безпалько.

Нынешние украинские националисты, «напитанные вирусом бандеровской и мельниковской идеологии», являются продолжателями дела членов ОУН, поэтому и жестокость для них так же естественна, как и для их идейных предшественников, считает он.

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