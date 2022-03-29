России необходимо использовать призыв представителей ООН к расследованию видео с военными преступлениями украинских силовиков, заявил в интервью изданию Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

Он добавил, что представитель РФ в ООН Василий Небензя должен в течение нескольких дней напоминать о военных преступлениях, было бы также хорошо, если бы о них заявили министр иностранных дел Сергей Лавров и президент Владимир Путин. Резьба по телу: украинские националисты жестоко расправились с девушкой в Мариуполе © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Однако Безпалько опасается, что международные организации и ООН не будут расследовать вышеупомянутые преступления.

«Поэтому я думаю, что лучшим средством для наказания украинских военных преступников будет военная победа, после которой все виновные, если они ещё останутся в живых, предстанут перед судом и понесут заслуженное наказание», — заявил он.

Эксперт добавил, что наказание должны понести и те, кто воспитывал преступников, давал им оружие и насаждал на Украине нацистскую идеологию.

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