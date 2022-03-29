«После сегодняшнего содержательного разговора согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел. Тем более, что в момент этого парафирования и рассмотрения деталей договора возможно обсуждение различных политических нюансов и деталей», — сказал Мединский.
По его словам, при условии быстрой работы по договору, нахождении требуемого компромисса возможность заключить мир станет гораздо ближе.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
По заявлению ведомства, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции — существенно снизили боевой потенциал Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.