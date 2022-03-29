Россия предложила решение, согласно которому встреча президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским возможна одновременно с парафированием мирного договора министрами иностранных дел. Об этом 29 марта заявил журналистам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский

Мединский рассказал об обещании, которое Украина дала на переговорах © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

По его словам, при условии быстрой работы по договору, нахождении требуемого компромисса возможность заключить мир станет гораздо ближе.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

По заявлению ведомства, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции — существенно снизили боевой потенциал Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.