Военная активность на киевском и черниговском направлениях будет сокращена в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров. Об этом 29 марта заявил журналистам замминистра обороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле

Песков прояснил статус Абрамовича в российско-украинских переговорах © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Он отметил, что более подробно о принятых решениях Генштаб ВС РФ сообщит после возвращения делегации в Москву.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Российско-украинские переговоры три раза состоялись в очном формате в Белоруссии. Затем переговорщики контактировали в режиме видеоконференцсвязи. Во вторник переговоры в очном формате возобновились в Стамбуле.

По словам возглавляющего российскую делегацию помощника президента РФ Владимира Мединского, во вторник Россия получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.