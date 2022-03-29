«В связи с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость, с учетом обсужденных в ходе сегодняшней встречи принципов, Министерством обороны Российской Федерации <…> принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении», — сказал он.
Он отметил, что более подробно о принятых решениях Генштаб ВС РФ сообщит после возвращения делегации в Москву.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Российско-украинские переговоры три раза состоялись в очном формате в Белоруссии. Затем переговорщики контактировали в режиме видеоконференцсвязи. Во вторник переговоры в очном формате возобновились в Стамбуле.
По словам возглавляющего российскую делегацию помощника президента РФ Владимира Мединского, во вторник Россия получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.