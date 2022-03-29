Нынешняя ситуация позволяет надеяться, что России не придётся участвовать в серьёзных боевых действиях в Закавказье. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Мартынов

Он выразил надежду, что от агрессивных действий в Закавказье Азербайджан удержат, во-первых, влияние Турции, а во-вторых, неплохие личные отношения между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Искандарян рассказал, можно ли было избежать Карабахского конфликта © Sputnik /Asatur Yesayants / Sputnik /Asatur Yesayants / Перейти в фотобанк

«Обращаю ваше внимание, что Ильхам Алиев был одним из первых лидеров государств, кто контактировал с президентом Путиным лично после начала спецоперации на территории Украины. Я надеюсь, что второго фронта для России в Закавказье не откроется», — сказал Мартынов.

По словам политолога, несмотря на это, вполне возможно, что, воспользовавшись спецоперацией РФ на Украине, некоторые страны попытаются решить какие-то свои задачи.

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