Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган удержит Азербайджан от агрессивных действий в зоне армяно-азербайджанского конфликта. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру политолог Алексей Мартынов

По мнению российского политолога, сценарий возобновления войны по инициативе азербайджанской стороны весьма устроил бы противников России. Дело не в пантюркизме. Турецкий эксперт о том, почему Эрдоган поддержал Азербайджан в Карабахе © Пресс-служба президента Азербайджана / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанк

«Но я обращу ваше внимание, что за Азербайджаном традиционно стоит Турция, а Турция имеет очень большое влияние на Азербайджан», — указал Мартынов.

Он добавил, что в планы турецкого лидера не входит включение Турции в список недружественных России стран, которые теряют преимущества во внешней торговле с ней.

Поэтому Турция если и не удержит Азербайджан от агрессивных действий, то по крайней мере удержит их в определённых рамках.

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