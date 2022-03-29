По мнению российского политолога, сценарий возобновления войны по инициативе азербайджанской стороны весьма устроил бы противников России.
«Но я обращу ваше внимание, что за Азербайджаном традиционно стоит Турция, а Турция имеет очень большое влияние на Азербайджан», — указал Мартынов.
Он добавил, что в планы турецкого лидера не входит включение Турции в список недружественных России стран, которые теряют преимущества во внешней торговле с ней.
Поэтому Турция если и не удержит Азербайджан от агрессивных действий, то по крайней мере удержит их в определённых рамках.
Полностью интервью можно прочитать здесь.