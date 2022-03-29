По мнению российского политолога, сценарий возобновления войны по инициативе азербайджанской стороны весьма устроил бы противников России.

Дело не в пантюркизме. Турецкий эксперт о том, почему Эрдоган поддержал Азербайджан в Карабахе
Дело не в пантюркизме. Турецкий эксперт о том, почему Эрдоган поддержал Азербайджан в Карабахе
© Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанк

«Но я обращу ваше внимание, что за Азербайджаном традиционно стоит Турция, а Турция имеет очень большое влияние на Азербайджан», — указал Мартынов.

Он добавил, что в планы турецкого лидера не входит включение Турции в список недружественных России стран, которые теряют преимущества во внешней торговле с ней.

Поэтому Турция если и не удержит Азербайджан от агрессивных действий, то по крайней мере удержит их в определённых рамках. 

Полностью интервью можно прочитать здесь.    