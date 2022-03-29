«Стратегически, конечно же, присоединение Украины в долгосрочном перспективе добавит количество отдыхающих. Крым был всесоюзной здравницей, в советское время там отдыхали со всех республик. И если к России добавится Украина, конечно же, для Крыма это будет очень хорошо», — сказал Царёв.
На данный момент с присоединением к России Украины (пока еще только Херсона) у нас появятся дешевые украинские фрукты и дешевые овощи, добавил эксперт.
Во вторник, 29 марта, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа спецоперации России по защите мирного населения Донбасса выполнены, и далее Россия сосредоточится на освобождении Донецкой и Луганской народных республик.
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