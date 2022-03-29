Согласно сообщению Минобороны РФ от 27 марта, в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе азербайджанской стороной было допущено два нарушения режима прекращения огня. Посредством переговоров ситуация была урегулирована, добавили в ведомстве. В свою очередь, в МО Азербайджана призвали российскую сторону поспособствовать выводу армянских вооружённых подразделений из Нагорного Карабаха.
«Надеюсь, что Россия сумеет поговорить и убедить Азербайджан не использовать данную ситуацию для того, чтобы обострять ситуацию ещё и там. Мы прекрасно понимаем, что сил России, сил ОДКБ хватит для того, чтобы снова вмешаться и навести порядок», — сказал Корнилов.
Азербайджан должен понимать, что если российские миротворцы пострадают, то это будет чревато серьёзными последствиями, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.