Российские миротворцы в Карабахе являются гарантом режима прекращения огня. Попытки его нарушить встретят жёсткий ответ Москвы, заявил обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью Украина.ру

Согласно сообщению Минобороны РФ от 27 марта, в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе азербайджанской стороной было допущено два нарушения режима прекращения огня. Посредством переговоров ситуация была урегулирована, добавили в ведомстве. В свою очередь, в МО Азербайджана призвали российскую сторону поспособствовать выводу армянских вооружённых подразделений из Нагорного Карабаха. «Это не Карабах». Военный эксперт Шурыгин о том, что уже сделала Россия на Украине и что еще сделает © 1tv.ru

«Надеюсь, что Россия сумеет поговорить и убедить Азербайджан не использовать данную ситуацию для того, чтобы обострять ситуацию ещё и там. Мы прекрасно понимаем, что сил России, сил ОДКБ хватит для того, чтобы снова вмешаться и навести порядок», — сказал Корнилов.

Азербайджан должен понимать, что если российские миротворцы пострадают, то это будет чревато серьёзными последствиями, заключил эксперт.

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