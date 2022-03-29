В Кремле призывают воздержаться от эмоциональных высказываний по Карабаху. Об этом 29 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Владимир Корнилов: Любой, кто попробует снова разжечь конфликт в Карабахе, встретится с силами России © РИА Новости, Владимир Трефилов Михаила Делягина в эфире одного из российских федеральных телеканалов, во время которого политик предложил нанести ядерные удары по нефтяной промышленности Азербайджана.

«Это заявление никоим образом не соответствует и не может соответствовать официальной линии Российской Федерации. Это скорее заявление, которое лежит в плоскости личных эмоций, которые бьют через край. Безусловно, мы призывали бы контролировать эти эмоции и воздерживаться от таких заявлений, тем более в отношении наших партнёров. Азербайджан относится к категории стран-партнёров, и тем более в условиях, когда Россия прикладывает очень энергичные усилия по поддержанию мира в районе Карабаха и по выполнению всеми сторонами соответствующих обязательств», — сказал Песков.

В минувшие выходные в Минобороны РФ рассказали, что вооруженные силы Азербайджана в Нагорном Карабахе вошли в «зону ответственности российской миротворческой миссии» и атаковали подразделения армии непризнанной республики. В Баку на это ответили, что обострение произошло «на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент».

Это одно из самых серьезных обострений в регионе после войны 2020 года. И первое — на территории, которая находится под контролем российских военных.

Москва предпринимает меры по деэскалации в Нагорном Карабахе по линии миротворческого контингента.