Делегация РФ на переговорах с Украиной заявила протест по поводу издевательств над российскими военнослужащими, которых пытают украинские силовики. Представители Киева пообещали, что примут самые жесткие меры против военных преступников. Об этом 29 марта в комментарии журналистам заявил глава делегации России Владимир Мединский

Очередной раунд переговоров между Россией и Украиной проходит 29 марта в Стамбуле.

Ранее в сети появились видеоролики с издевательствами украинских солдат над российскими военнослужащими, попавшими в плен. Безпалько рассказал, чем страшны переговоры России и Украины © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

«Пока могу сказать, что мы заявили протест в отношении появившихся видеозаписей с издевательствами над российскими военнослужащими. Этот протест украинской стороной принят. Они пообещали принять самые жесткие меры, если первыми их поймают, [в отношении] тех, кто допускал эти военные преступления», — сказал Мединский.

Ранее при освобождении города Мариуполя силами ДНР и российской армии вскрылись многочисленные факты военных преступлений со стороны украинских силовиков и нацбатальонов. Известно, что они использовали мирных граждан в качестве живого щита, а также причастны к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что к настоящему моменту задачи первого этапа операции выполнены и теперь армии может сосредоточиться на главной цели — освобождении Донбасса.