Очередной раунд переговоров между Россией и Украиной проходит 29 марта в Стамбуле.
Ранее в сети появились видеоролики с издевательствами украинских солдат над российскими военнослужащими, попавшими в плен.
«Пока могу сказать, что мы заявили протест в отношении появившихся видеозаписей с издевательствами над российскими военнослужащими. Этот протест украинской стороной принят. Они пообещали принять самые жесткие меры, если первыми их поймают, [в отношении] тех, кто допускал эти военные преступления», — сказал Мединский.
Ранее при освобождении города Мариуполя силами ДНР и российской армии вскрылись многочисленные факты военных преступлений со стороны украинских силовиков и нацбатальонов. Известно, что они использовали мирных граждан в качестве живого щита, а также причастны к многочисленным жертвам среди гражданского населения.
Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что к настоящему моменту задачи первого этапа операции выполнены и теперь армии может сосредоточиться на главной цели — освобождении Донбасса.