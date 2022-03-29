Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) КНР Ван Вэньбинь 29 марта на брифинге не подтвердил публикации СМИ о том, что внешнеполитическое ведомство Китая рекомендовало трем крупнейшим нефтегазовым компаниям страны сократить участие в российских проектах

Уралов: Москва и Минск достигли неизбежного нефтегазового компромисса © Семен Уралов

На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на источники в компании Sinopec сообщило, что она приостановила переговоры о крупных инвестициях в нефтехимическую промышленность России и сбыт российского газа в Китае. По их информации, решение временно отказаться от инвестиций, по некоторым данным, достигающих 500 млн долларов, было мотивировано нежеланием подпасть под санкции стран Запада.

Собеседники агентства заявили, что МИД КНР посоветовал трем крупнейшим нефтегазовым компаниям Китая — Sinopec, CNPC и CNOOC — пересмотреть свои отношения с российскими партнерами.

Вице-президент Sinopec Юй Баоцай в понедельник заверил, что компания продолжает стабильно работать в России.