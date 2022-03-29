«Мне неизвестно об упомянутой вами ситуации. Намерен подчеркнуть, что Китай и Россия всегда вели обычное торгово-экономическое сотрудничество на базе принципов взаимоуважения, равноправия и взаимной выгоды», — сказал он.
На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на источники в компании Sinopec сообщило, что она приостановила переговоры о крупных инвестициях в нефтехимическую промышленность России и сбыт российского газа в Китае. По их информации, решение временно отказаться от инвестиций, по некоторым данным, достигающих 500 млн долларов, было мотивировано нежеланием подпасть под санкции стран Запада.
Собеседники агентства заявили, что МИД КНР посоветовал трем крупнейшим нефтегазовым компаниям Китая — Sinopec, CNPC и CNOOC — пересмотреть свои отношения с российскими партнерами.
Вице-президент Sinopec Юй Баоцай в понедельник заверил, что компания продолжает стабильно работать в России.