«В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских Вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса», — сказал Шойгу.
Он отметил, что в результате действий российской армии украинский военно-морской флот перестал существовать, практически уничтожены украинские ВВС и и система ПВО. Также значительные потери понесли все соединения сухопутных и десантно-штурмовых войск.
Шойгу заявил, что из 152 самолетов, находившихся в боевом составе Вооруженных сил Украины до начала операции, уничтожены 123, из 149 вертолетов — 77, из 180 комплексов ЗРК большой и средней дальности — 152.
Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля.