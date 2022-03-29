Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании 29 марта заявил, что основные задачи первого этапа российской спецоперации на Украине выполнены, передает РИА Новости

Коротченко перечислил новые задачи спецоперации на Украине © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Он отметил, что в результате действий российской армии украинский военно-морской флот перестал существовать, практически уничтожены украинские ВВС и и система ПВО. Также значительные потери понесли все соединения сухопутных и десантно-штурмовых войск.

Шойгу заявил, что из 152 самолетов, находившихся в боевом составе Вооруженных сил Украины до начала операции, уничтожены 123, из 149 вертолетов — 77, из 180 комплексов ЗРК большой и средней дальности — 152.

Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля.