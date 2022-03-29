«В соответствии с поручением главы ведомства следствием принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению этого преступления, и их действиям будет дана правовая оценка», — сказано в материале.
По имеющимся данным, вооруженные украинские националисты силой вывели священника Украинской православной церкви Московского патриархата из храма, фактически похитив его. Преступление совершили представители территориальной обороны Украины в Черкасской области. В ходе инцидента пострадали и прихожане.
Как рассказали в Украинской православной церкви, вооруженных людей привел священник Николай Середич, который служит в этом храме, и в последнее время призывал к переходу в так называемую Православную церковь Украины. Теперь эти люди дежурят возле храма.
Это не первый факт атаки на Украинскую православную церковь на Украине. При этом УПЦ не высказывалась в поддержку спецоперации ВС РФ. Сейчас церковь занимается гуманитарными вопросами: оказанием помощи беженцам и сбором гуманитарной помощи.