Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на священника прямо в храме в Черкасской области Украины. Об этом говорится 29 марта в Telegram-канале CК РФ

Украинцы жестоко расправились со священником Московского патриархата — видео © t.me/bazabazon

По имеющимся данным, вооруженные украинские националисты силой вывели священника Украинской православной церкви Московского патриархата из храма, фактически похитив его. Преступление совершили представители территориальной обороны Украины в Черкасской области. В ходе инцидента пострадали и прихожане.

Как рассказали в Украинской православной церкви, вооруженных людей привел священник Николай Середич, который служит в этом храме, и в последнее время призывал к переходу в так называемую Православную церковь Украины. Теперь эти люди дежурят возле храма.

Это не первый факт атаки на Украинскую православную церковь на Украине. При этом УПЦ не высказывалась в поддержку спецоперации ВС РФ. Сейчас церковь занимается гуманитарными вопросами: оказанием помощи беженцам и сбором гуманитарной помощи.