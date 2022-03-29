Российский бизнесмен Роман Абрамович 29 марта перед началом переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле переговорил с президентом Турции Тайипом Эрдоганом во дворце Долмабахче, передает РИА Новости

Красные глаза, проблемы с кожей: WSJ узнала об отравлении у Абрамовича после переговоров с Киевом © РИА Новости, Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Мевлют Чавушоглу.

Накануне Русская служба Би-би-си сначала написала, а потом аннулировала собственное сообщение о том, что Абрамович несколько недель назад испытывал симптомы отравления.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Российско-украинские переговоры три раза состоялись в очном формате в Белоруссии. Затем переговорщики контактировали в режиме видеоконференцсвязи. Во вторник переговоры в очном формате возобновились в Стамбуле.