Вместе с ними во время беседы находился глава турецкого министерства иностранных дел (МИД) Мевлют Чавушоглу.
Накануне Русская служба Би-би-си сначала написала, а потом аннулировала собственное сообщение о том, что Абрамович несколько недель назад испытывал симптомы отравления.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Российско-украинские переговоры три раза состоялись в очном формате в Белоруссии. Затем переговорщики контактировали в режиме видеоконференцсвязи. Во вторник переговоры в очном формате возобновились в Стамбуле.