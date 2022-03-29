Во вторник, 29 марта в Стамбуле проходит очная встреча делегаций РФ и Украины. По словам украинского журналиста Василия Голованова, участники встречи не пожали друг другу руки. Его слова прозвучали в эфире украинского телемарафона

Встреча делегаций РФ и Украины началась в Стамбуле. Перед участниками с приветственным словом выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Уехать с полными карманами»: стало известно, зачем Зеленский затягивает переговоры © president.gov.ua

«Делегации встретились прохладно — рукопожатия не было, наша делегация пришла первой и даже не поздоровались с российской», — сказал Голованов.

Судя по опубликованным фото и видео с переговоров, в состав украинской делегации вошел замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Это его первое появление на очных переговорах двух стран. Кроме него на встрече присутствуют министр обороны Алексей Резников, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, депутат парламента Рустем Умеров и другие.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Как рассказал в своих соцсетях Подоляк, главы делегаций — Мединский и Арахамия — проводят также встречу в формате тет-а-тет.

Ранее Мединский заявлял, что переговоры с представителями Киева идут тяжело, прогресс есть лишь во второстепенных вопросах.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, которым он поделился в интервью изданию Украина.ру, единственное, чем могут закончиться переговоры РФ и Украины, если они будут затянуты до самого последнего, — это только подписанием Киевом акта капитуляции, ни к чему другому эти переговоры не приведут.