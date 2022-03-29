Председатель Балаклейской территориальной общины (Харьковская область) Иван Столбовой стал сотрудничать с российскими военными. Видео его общения с горожанами появилось 28 марта в интернете. Местный губернатор Олег Синегубов счел это изменой

Кадыров пообещал госнаграды сотрудникам СБУ © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк выступил перед жителями поселка и заявил, что Украина населению уже ничего не дает, а вот российская армия готова помочь.

Он предложил людям самостоятельно решать, брать гуманитарную помощь из России или отказываться от нее. Однако он отметил, что никто другой поддержки гражданам не окажет.

«Вчера я говорил с руководством русской армии, и они тоже предложили свою помощь. Это ваше право, брать или не брать, но мы сегодня организуем работу пунктов раздачи гуманитарной помощи… Там будет мука, картофель. Но у нас больше помощи никто сегодня не даст, понимаете? Ваше право, потому что на сегодняшний день заблокировано и так далее», — сказал Столбовой жителям.

Как сообщают украинские СМИ, действия Столбового расценивают как государственную измену, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.