Переговоры между делегациями России и Украины начались в 10:00 по московскому времени.
Судя по опубликованным фото, Тимошенко вошел в состав украинской делегации, кроме него на встрече присутствуют министр обороны Алексей Резников, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, депутат парламента Рустем Умеров и другие.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
Перед делегациями с приветственным словом выступил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее Мединский заявлял, что переговоры с представителями Киева идут тяжело, прогресс есть лишь во второстепенных вопросах.
По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, которым он поделился в интервью изданию Украина.ру, единственное, чем могут закончиться переговоры РФ и Украины, если они будут затянуты до самого последнего, — это только подписанием Киевом акта капитуляции, ни к чему другому эти переговоры не приведут.