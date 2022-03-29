Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко присоединился к украинской делегации на переговорах с Россией, которые начались 29 марта в Стамбуле. Соответствующие фото публикуют турецкие СМИ

Переговоры между делегациями России и Украины начались в 10:00 по московскому времени.

Судя по опубликованным фото, Тимошенко вошел в состав украинской делегации, кроме него на встрече присутствуют министр обороны Алексей Резников, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, депутат парламента Рустем Умеров и другие.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Перед делегациями с приветственным словом выступил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. «Договариваться нужно, только не с кем»: Кнырик о ходе переговоров России и Украины © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

Ранее Мединский заявлял, что переговоры с представителями Киева идут тяжело, прогресс есть лишь во второстепенных вопросах.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, которым он поделился в интервью изданию Украина.ру, единственное, чем могут закончиться переговоры РФ и Украины, если они будут затянуты до самого последнего, — это только подписанием Киевом акта капитуляции, ни к чему другому эти переговоры не приведут.