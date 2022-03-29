Украинцы, входящие в бригаду территориальной обороны, схватили и выволокли священника из Свято-Покровского храма в Черкасской области. Соответствующее видео 29 марта опубликовал Telegram-канал Baza

«Отравление» Абрамовича, расправы над священниками, ожидания от Стамбула. Хроника событий на Украине на утро 29 марта © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк

По данным распространивших видеозапись Telegram-каналов, священника зовут Петр, а схватили его, вероятно, из-за того, что он недавно перешел в УПЦ Московского патриархата. Инцидент произошел в городе Смела Черкасской области.

Сейчас место нахождения священнослужителя и его дальнейшая судьба неизвестны.

Это не первый факт атаки на Украинскую православную церковь на Украине. При этом УПЦ не высказывалась в поддержку спецоперации ВС РФ. Сейчас церковь занимается гуманитарными вопросами: оказанием помощи беженцам и сбором гуманитарной помощи.

Националисты, среди которых бывший лидер одесской ячейки запрещённого в РФ «Правого сектора»* Сергей Стерненко, призывали к атаке на церковь.

Обстановкой воспользовалась и так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ).

«В последние дни мы видим начало волны переходов общин со стороны РПЦ (УПЦ. — Ред.) к ПЦУ. И в течение практически нескольких дней мы уже оформили более 50 переходов. Сейчас мы говорим, что около 100 общин определились, они уже в процессе перехода. То есть постепенно украинцы, находившиеся в духовном заблуждении до сих пор, начинают прозревать. Община за общиной, по всей Украине, в каждой области, не только на западе, но и в центре, на востоке и на юге», — заявил лидер раскольников Епифаний.

Он заявил, что, «согласно законодательству, каждая община имеет право изменения своей юрисдикции».

«Поэтому я призываю в дальнейшем общины Московского патриархата принимать соответствующие решения, не молчать, а приобщаться к признанной православной церкви», — отметил Епифаний.

Тем самым он выступил подстрекателем расправ над священниками каноничной Украинской православной церкви.

* Деятельность организации запрещена в РФ