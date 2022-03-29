Россия не будет поставлять газ недружественным странам бесплатно при отказе оплачивать его закупки в рублях. Об этом 28 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Россия может вынудить Запад платить за газ рублями — Пушков © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

По его словам, экспорт газа включает в себя поставки, оплату и подведение балансов — это «процесс, растянутый во времени». Ведомства и «Газпром» сейчас прорабатывают условия, а потом будут определены четкие временные рамки, когда оплата будет переведена в рубли.

На вопрос, что будет делать Россия, если Европа откажется платить в рублях, Песков ответил: «Будем решать вопросы по мере их поступления».

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин поручил принимать оплату российского газа в рублях от стран из списка недружественных — в него вошло 48 государств. Власти нескольких европейских стран высказались против этой инициативы. 28 марта Путин поручил правительству, ЦБ и «Газпрому» перевести платежи по контрактам на поставки газа в рубли — доклад по поручению должен быть сделан 31 марта.

Западные страны подстроятся под решение российской стороны перевести оплату поставок газа в рубли и поймут, что это надежная валюта, говорил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде.