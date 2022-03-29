Группу экспертов для оценки эффекта антироссийских санкций сформируют при Офисе президента Украины. Об этом 29 марта сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе своего очередного видеообращения

Зеленский назвал приоритеты Киева на российско-украинских переговорах © president.gov.ua

Глава государства отметил, что эксперты, в том числе зарубежные, должны будут отслеживать эффективность ограничений, «чтобы не было возможности их обходить».

США, Евросоюз, Япония, Канада и другие страны с конца февраля ввели против России несколько пакетов санкций. Это стало их ответом на начало спецоперации на территории Украины.

Ограничительные меры включают заморозку активов Центробанка, санкции против высших должностных лиц, в том числе против президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, санкции против ряда российских компаний и банков, а также запрет на продажу самолетов и запчастей, экспортные ограничения для нефтяной, аэрокосмической и оборонной отраслей.

В России власти назвали введенные Западом ограничения незаконными с точки зрения международного права.