«Отказаться тут от российских энергоносителей — я думаю, что это было бы в известной степени самоубийственно на данном этапе для стран Евросоюза, а для политиков было бы политическим самоубийством», — сказал он.
Чижов также сообщил, что механизм рублевых расчетов европейских стран с Россией за энергоносители будет уточнен в ближайшие дни.
После начала спецоперации России на Украине западные страны стали обсуждать возможность ограничить импорт российских энергоносителей. США и Великобритания уже запретили такие поставки, а в Европейском союзе неоднократно заявляли о планах сократить зависимость от нефти, угля и газа из России в максимально короткие сроки.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о подготовке плана в отношении того, как ускоренно отказаться от российских энергоносителей.
Германия к такой инициативе относится с осторожностью. По словам канцлера Олафа Шольца, при отказе от российских поставок ФРГ будет тратить на импортную энергию значительно больше, чем раньше.
Россия — крупнейший для Евросоюза поставщик энергоресурсов, она обеспечивает для стран объединения поставки 40% газа, более четверти импорта нефти и почти половину всех поставок угля.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Россия в расчетах за газ откажется от «всех скомпрометировавших себя валют» и будет принимать оплату за него от «недружественных» стран в рублях. Министр экономики Германии Роберт Хабек ответил, что страны G7 считают требование об оплате поставок российского газа рублями неприемлемым.