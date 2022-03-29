Отказ Евросоюза от российских энергоносителей стал бы «самоубийством» для этого объединения, такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» 28 марта высказал постпред России при ЕС Владимир Чижов

ЕС будет постепенно отказываться от покупки энергоресурсов у России © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Чижов также сообщил, что механизм рублевых расчетов европейских стран с Россией за энергоносители будет уточнен в ближайшие дни.

После начала спецоперации России на Украине западные страны стали обсуждать возможность ограничить импорт российских энергоносителей. США и Великобритания уже запретили такие поставки, а в Европейском союзе неоднократно заявляли о планах сократить зависимость от нефти, угля и газа из России в максимально короткие сроки.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о подготовке плана в отношении того, как ускоренно отказаться от российских энергоносителей.

Германия к такой инициативе относится с осторожностью. По словам канцлера Олафа Шольца, при отказе от российских поставок ФРГ будет тратить на импортную энергию значительно больше, чем раньше.

Россия — крупнейший для Евросоюза поставщик энергоресурсов, она обеспечивает для стран объединения поставки 40% газа, более четверти импорта нефти и почти половину всех поставок угля.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Россия в расчетах за газ откажется от «всех скомпрометировавших себя валют» и будет принимать оплату за него от «недружественных» стран в рублях. Министр экономики Германии Роберт Хабек ответил, что страны G7 считают требование об оплате поставок российского газа рублями неприемлемым.