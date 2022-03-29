«Это зависит от того, о чем он хочет говорить. Вопрос заключается в том, есть ли что-то, чтобы встречаться. Что стало бы основанием для возможности завершить эту войну и восстановить Украину», — ответил Байден на вопрос о возможной встрече с Путиным.
Путин и Байден встречались в Женеве в июне 2021 года. Главы государств тогда договорились вернуть отозванных ранее послов в Москву и Вашингтон, а также «запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности».
Путин после встречи заявил, что в отношениях между странами накопилось «много завалов», но враждебности на переговорах не было. Байден назвал атмосферу саммита «хорошей и позитивной».
В начале декабря того же года президенты провели переговоры по видеосвязи. Американский лидер тогда выразил надежду на очную встречу с коллегой. По его словам, это могло бы произойти на саммите G20.
Следующая встреча лидеров G20 намечена на октябрь 2022 года. Она должна пройти на индонезийском острове Бали.