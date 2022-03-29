Президент США Джо Байден 28 марта допустил встречу с президентом России Владимиром Путиным, передает Reuters

Байден открестился от призыва к смене власти в России © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Путин и Байден встречались в Женеве в июне 2021 года. Главы государств тогда договорились вернуть отозванных ранее послов в Москву и Вашингтон, а также «запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности».

Путин после встречи заявил, что в отношениях между странами накопилось «много завалов», но враждебности на переговорах не было. Байден назвал атмосферу саммита «хорошей и позитивной».

В начале декабря того же года президенты провели переговоры по видеосвязи. Американский лидер тогда выразил надежду на очную встречу с коллегой. По его словам, это могло бы произойти на саммите G20.

Следующая встреча лидеров G20 намечена на октябрь 2022 года. Она должна пройти на индонезийском острове Бали.