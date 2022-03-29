Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков считает, что Украиной сейчас управляют военные и главы местных администраций, а не президент Владимир Зеленский, передает 29 марта РИА Новости

Почему еврей Зеленский поддерживает нацистский режим? И в чем здесь роль Байдена © AFP, Brendan Smialowski

По его словам, киевские власти ввергли Украину в гуманитарную катастрофу, продолжая методично реализовывать свой план по уничтожению страны.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.