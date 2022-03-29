«Зеленский хоть и называет себе президентом, но государствам не управляет. Он просто вещает откуда-то. Сейчас государством в основном управляют местные администрации и военные. Причем не в лице министра обороны, а генштаб страны, который отвечает за боевые действия», — сказал Цеков.
По его словам, киевские власти ввергли Украину в гуманитарную катастрофу, продолжая методично реализовывать свой план по уничтожению страны.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.