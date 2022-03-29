Введение дополнительных санкций против России приведет к серьезному экономическому кризису в Европе и может вызвать раскол единства Запада. Об этом 28 марта сообщила газета Financial Times

«Спихнуть все проблемы»: Юшков сказал, как антироссийские санкции воспримут в США © РИА Новости, Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

«По мере увеличения экономического давления единство Запада может раскалываться, что приведет к давлению на политических лидеров с разных сторон», — считает автор публикации.

Он предупредил, что последствия «экономического разрыва» с Москвой скоро начнут все более остро ощущаться в Европе. Уточняется, что они будут проявляться в виде роста цен, нехватки электроэнергии, потери рабочих мест и социальных проблем из-за наплыва украинских беженцев. Кроме того, по мнению автора статьи, Европе грозит новый наплыв беженцев из Африки и стран Ближнего Востока, у правительств которых нет достаточного количества ресурсов, чтобы смягчить последствия роста цен на продовольствие.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На следующий день Евросоюз, Великобритания, США и Канада объявили о введении санкций против Путина, предусматривающих заморозку его активов. Среди масштабных экономических санкций со стороны США можно выделить ограничение возможности российских компаний вести расчёты в Штатах долларах, евро, фунтах и иенах, а также запрет на проведение любых транзакций с американскими контрагентами для ряда российских банков. Евросоюз ввел запрет для европейских институтов на предоставление инвестиций и оказание помощи в проведении операций с ценными бумагами для некоторых крупных российских госпредприятий. Также в Брюсселе приняли масштабные персональные санкции против руководящих лиц России. В ЕС также ввели санкции и против четырёх российских банков. С ними запрещается совершать ряд сделок.

Ко 2 марта своё воздушное пространство для российских самолётов закрыли: Албания, Великобритания, Исландия, Канада, Молдавия, Норвегия, Северная Македония, США, Швейцария, частично признанная Республика Косово и все 27 государств Европейского союза. К 10 марта 2022 года Украина, Польша, Молдавия, Греция, Литва, Латвия, Эстония и Фламандское сообщество Бельгии полностью прекратили вещание российских телеканалов на своих территориях.