Польша, требующая от остальных стран Евросоюза ввести санкции против России, так и не приняла никаких мер экономического воздействия на Москву. С таким обвинением 28 марта в эфире Radio ZET выступил экс-министр иностранных дел Радослав Сикорский

Клинцевич рассказал, сколько сил сможет выделить Польша для вторжения на Украину © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

По его словам, пока Варшава ссылается на Конституцию и бездействует, «российский уголь продолжает широким потоком течь через польскую границу».

В середине марта Польша заявила об отказе от новых закупок газа в России. Представитель польского правительства уточнил, что долгосрочный контракт на поставки газа из России, который истекает в этом году, продлеваться не будет. Позднее заместитель министра финансов Польши Себастиан Скуза заявил, что власти в рамках вводимых против России санкций были вынуждены заморозить на счетах в стране более 160 миллионов злотых (около 3,8 миллиарда рублей). В основном это финансовые активы, замороженные банковским сектором, рассказал чиновник.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.