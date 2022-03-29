У бизнесмена Романа Абрамовича и еще как минимум у двоих человек, которые присутствовали на переговорах российской и украинской делегаций в начале марта, появились симптомы отравления. Об этом 28 марта со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal

Участник украинской делегации на переговорах с РФ опроверг покушение на него © commons.wikimedia.org, Діана Давітян

О том, что у Абрамовича были симптомы, похожие на признаки отравления, также сообщил источник Би-би-си, близкий к бизнесмену. По его словам, Абрамович уже выздоровел и продолжает участвовать в переговорах.

Абрамович, по словам собеседников WSJ, уже после начала спецоперации посещал не только Киев, но и Львов, а также лично встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь Зеленского сообщил, что у главы государства подобных симптомов не было. Представитель Абрамовича отказался от комментариев.

Как сообщала газета Times, бизнесмен передал президенту России Владимиру Путину записку от Зеленского с изложением позиции Украины по условиям мирного соглашения. Из Москвы, как пишет издание, Абрамович вернулся в Стамбул, где связался с народным депутатом Рустемом Умеровым.

Умерова источники WSJ также назвали среди пострадавших от возможного отравления. Сам он опроверг эту информацию.

Западные эксперты, изучавшие инцидент, сказали, что трудно определить, были ли появившиеся у участников переговоров симптомы связаны с отравлением каким-то химическим или биологическим средством либо с воздействием электромагнитного излучения.

О том, что Абрамович оказывал помощь в переговорах между Россией и Украиной, газета Jerusalem Post сообщила 28 февраля. Позже в Кремле подтвердили, что бизнесмен действительно принимал участие в переговорах «на начальной стадии». Как рассказали источники Financial Times, привлечение Абрамовича к организации мирных переговоров с Украиной лично одобрил Путин. Представитель бизнесмена ранее не стал комментировать вопрос о его участии в дискуссиях с Украиной, отметив, что, как уже говорилось, «он делает все возможное, чтобы поддержать усилия, направленные на скорейшее восстановление мира».

Президент России 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.